Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

09.11.2020 05:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 05:58

- Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu.

- Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de gece yarısı 5 katlı binanın boş olan çatı katı alevlere teslim oldu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sultanbeyli, Mehmet Akif Mahallesi, Fatih Bulvarı üstünde bulunan 5 katlı binanın boş olan 5'inci katındaki çatı kısmı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Boş olan binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

İlgili Haberler

Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Madonna Cem Yılmaz Özge Özder
Spor Babel Tisserand Nacer Chadli Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 08:10:44. #1.15#
title