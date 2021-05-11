SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHASultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan çatı cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Kültür Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybı bulunmazken, bina çatısında hasar oluştu. Alev alev yanan çatı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mahalle sakini Nurettin Demir, "Kapıları boyuyordum. Komşunun bir tanesi bağırdı, 'Ağabey yangın var senin karşında.' dedi. Bir baktım yanıyordu zaten. Hemen itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar onlar da çabuk geldiler. Söndürdüler, herhangi bir can kaybı yok. Hasardan başka bir şey yok. Nasıl çıktığını bilemiyoruz. Soğutma çalışmasından sonra çıkar ortaya." dedi.

SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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