Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
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Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı

14.10.2020 04:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 04:36
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı

SULTANBEYLİ'de tadilat nedeniyle yaklaşık bir ay önce boşaltılmış dört katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de tadilat nedeniyle yaklaşık bir ay önce boşaltılmış dört katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yandaki binalara sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.

Yangın saat 03.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Rehavet sokakta bulunan ve tadilat nedeniyle yaklaşık bir ay önce boşaltılan dört katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan binalara sıçrama ihtimali olan yangını yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yanan binanın sahibi Hasan Turan; "Binayı güçlendirmeye vermiştik, Allah'tan içeride kimse yoktu. Biz yatıyorduk, karşıdaki komşular haber verdi. Bina yaklaşık bir aydır boşaltılmıştı, 15 gündür de tadilat başlamıştı. Alt duvarların olmamasından dolayı birileri içeri girmiş olabilir ya da elektrikten olabilir. İki sene önce de biz içerideyken çatı yine yanmıştı" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı
Sultanbeyli'de 4 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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