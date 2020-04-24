Sultanbeyli'de 23 Nisan kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı Sultanbeyli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

Sultanbeyli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, dün akşam saat 21.00'da yurt genelinde yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliği sırasında ilçe genelinde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA