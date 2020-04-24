Sultanbeyli'de 23 Nisan'da İstiklal Marşı okundu SULTANBEYLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla kamu görevlileri İstiklal Marşı okuduKoronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın alanlarda kutlanamaması...

SULTANBEYLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla kamu görevlileri İstiklal Marşı okudu

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın alanlarda kutlanamaması nedeniyle Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar ile çalışan kamu görevlileri Cumhurbaşkanlığı'nın çağrısına uyarak 21.00'de İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okurken kamu görevlileri ise ilçe kaymakamlığı ve görev yaptıkları birimlerin önünde İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA