Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk 6 ayında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sonucunda 321 şüpheli yakalanırken, toplam 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ile bin 965 adet hap ele geçirildi.

Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk 6 ayında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sonucunda 321 şüpheli yakalanırken, toplam 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ile bin 965 adet hap ele geçirildi. 

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 6 ayında yürütülen operasyonlar sonucunda 321 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ve bin 965 adet hap ele geçirildi. Öte yandan 2021 yılının ilk yarısında Sultanbeyli'de yürütülen çalışmalar sonucunda mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda aydınlatma oranı bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50 artarken, kişilere karşı meydana gelen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 96'ya ulaştı.Suçlularla ve özellikle uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda birçok suçlu adalete teslim edildi.  Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda görev alan başta İlçe Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.


Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk yarısında 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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