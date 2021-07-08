Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
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Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonları sonucunda Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk 6 ayında 321 şüpheli şahıs yakalandı, operasyonlarda 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ile bin 965 adet hap ele geçirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonları sonucunda Sultanbeyli'de 2021 yılının ilk 6 ayında 321 şüpheli şahıs yakalandı, operasyonlarda 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ile bin 965 adet hap ele geçirdi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 6 ayında 321 şüpheli şahıs yakalanırken, operasyonlarda 13 kilo 104 gram uyuşturucu madde ve bin 965 adet hap ele geçirildi. Sultanbeyli'de uyuşturucu madde satanlara ve kanunlara aykırı hareket edenlere yönelik operasyonlara emniyet ekipleri tarafından aralıksız olarak devam ediliyor.

Mal varlığına yönelik suçlarda aydınlatma oranı bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50 arttı

2021 yılının ilk 6 ayında Sultanbeyli'de yürütülen çalışmalar sonucunda mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda aydınlatma oranı bir önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50 artarken, kişilere karşı meydana gelen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 96'ya ulaştı.

"Sultanbeyli'de suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda birçok suçlu adalete teslim edildi. Suçlularla ve özellikle uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda görev alan başta İlçe Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor
Sultanbeyli'de 2021 yılında suç ve suçlularla mücadele faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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