Sultanbeyli'de, 2 yeğenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Sultanbeyli'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunan 2 yeğenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda Seher Türk'ün olay yerinde, kardeşi Emrah Elitaş'ın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Nurettin E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Nurettin E. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, şüpheli ile kardeşinin babalarından miras kalan araziyi paylaşamadığı, kardeşin çocuklarının da miras davası açtığı, şüphelinin evine ve araçlarına haciz konulmasının ardından da iki taraf arasında anlaşmazlık yaşandığı belirlendi.

Olay günü şüphelinin, yeğeni Seher Türk'ün eşiyle telefonla konuşurken küfürleşme olması üzerine evin önüne gidip yeğeninin dışarı çıkmasını beklediği, bir süre sonra dışarıya çıkan Seher Türk ve kardeşi Emrah Elitaş arabaya giderlerken silahla saldırı düzenlediği tespit edildi.

Şüpheli Nurettin E. ifadesinde, yeğeni Emrah Elitaş'ı, Seher Türk'ün eşi sanarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış