Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi
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Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi

Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, 2021'in 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından Sultanbeyli'de 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa "Afet Bilinci Eğitimi" verildiğini açıkladı.

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, 2021'in 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesinin ardından Sultanbeyli'de 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa "Afet Bilinci Eğitimi" verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilan ettiği 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda bugüne kadar toplam 16 bin 91 kamu personeli ve vatandaşa pandemi kurallarına uygun olarak "Afet Bilinci Eğitimi" verildi.  Bugüne kadar 10 uzman eğitimci 962 kamu görevlisine yüz yüze eğitim verirken, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bin 999 kişiye, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından ise 6 bin 887 kişiye eğitimler verildi. Öte yandan 6 bin 243 kişiye de https://afetehazir.ist/egitim linki üzerinden online olarak eğitim verildi. Sultanbeyli'de "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında verilen eğitimler yüz yüze ve online olarak devam ediyor.

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Afetlere karşı hazırlıklı olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması için afet eğitimlerinin çok önemli rol oynadığını belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda afet hazırlıklarını yürütmekle görevli tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, yürütülen hizmetleri takip ve kontrol etmek amacıyla 'Sultanbeyli İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini (AADYM)' oluşturduk ve 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat vardiya sistemi ile faaliyete geçirdik. Afetlere karşı hazırlıklı olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması noktasında afet eğitimleri çok önemli rol oynuyor. Bu eğitimler sayesinde kamu personeli ve vatandaşlarımıza; afetlere karşı yaşadıkları mekanlarda almaları gereken önlemleri, afetlerden en az zararla kurtulmaları için özellikle ilk 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri ve tahliyeler konusunda önemli bilgileri kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, özellikle eğitici noktasında destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e ve çalışmaları beraber yürüttüğümüz tüm kurum amirleri ve personellere teşekkür ederim" dedi. 

Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi
Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi
Sultanbeyli'de 16 bin kişiye afet eğitimi verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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