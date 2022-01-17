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SULTANBEYLİ'DE 1000'DEN FAZLA SPORCUNUN KATILDIĞI SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda 1000'den fazla sporcunun katılımıyla başladı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası ; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda 1000'den fazla sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva öncesinde 2016 8 yaş Dünya Satranç Şampiyonu ve aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi sporcusu Shageldi Kurbandurdyyev, 20 öğrenciyle gösteri müsabakası yaptı, bir sporcuyla da gözleri bağlı şekilde satranç oynadı.

Sultanbeyli, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası ; Belediye Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Türkmenistanlı Shageldi Kurbandurdyyev'in katılımıyla keyifli bir mücadele yaşandı. Kurbandurdyyev, büyük organizasyon öncesinde aynı anda 20 rakibiyle gösteri maçı yaptı. Sonrasında ise gözleri kapalı şekilde başka bir sporcuyla satranç oynadı.

SATRANÇ TURNUVASI 4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

17-20 Ocak tarihleri arasında sürecek olan İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liseler Arası Satranç Turnuvası'nda İstanbul Anadolu Yakası'ndaki tüm okullardan satranç alanında çok iyi düzeyde, profesyonel sporcular yarışacak. Binden fazla sporcu, iki bine yakın veli, beş yüz öğretmen ve antrenörün katılım sağlayacağı bu büyük organizasyona yine Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliği yapacak. Dereceye giren okullar, sporcular ve antrenörleri ödüllendirilecek; kupa ve madalya takdim edilecek.

'GENÇLERİMİZİ YARINLARA DAHA İYİ HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Organizasyon hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'İlçemizin her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyisi olmasını amaçlıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak değerlerine bağlı, sporla, bilimle yetişen, yarınlara güçlü şekilde hazırlanan nesiller yetiştirme idealimiz var. Bu idealimiz doğrultusunda gençlerimizi merkeze alan çalışmalarımızı hızla hayata geçiriyor; değerli birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak, ülkemize ve milletimize faydalı olmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan birçok branşta faaliyetlerine devam eden Sultanbeyli Belediyespor'umuz da her alanda büyük başarılar elde ediyor. Gerek altyapıda gerek A-Takım düzeyinde hedeflerimize ulaşabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün de satranç alanında çok iyi düzeyde yüzlerce sporcumuz birbiriyle yarıştı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle vakit geçireceği çalışmalar üretmeye devam edeceğiz' dedi.

'ÜLKEMİZİ BU ALANDA DAHA İYİ TEMSİL EDECEĞİZ'

Satranç oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Shageldi Kurbandurdyyev, 'Satranç oynamaktan, buradaki arkadaşlarla olmaktan çok mutluyum. Ülkemizi bu alanda daha iyi temsil edeceğiz. Herkes dünya şampiyonu olabilir, çalışmak önemli' dedi.

SULTANBEYLİ'DE 1000'DEN FAZLA SPORCUNUN KATILDIĞI SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

SULTANBEYLİ'DE 1000'DEN FAZLA SPORCUNUN KATILDIĞI SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

SULTANBEYLİ'DE 1000'DEN FAZLA SPORCUNUN KATILDIĞI SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

SULTANBEYLİ'DE 1000'DEN FAZLA SPORCUNUN KATILDIĞI SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sultanbeyli Belediyesi, Satranç Turnuvası, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Haber

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