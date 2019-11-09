Sultanbeyli'de 0-3 yaş arası miniklere özel park

09.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:26

Sultanbeyli'de tamamen 0-3 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan parkın açılışı gerçekleşti. Çocuklara zarar vermeyen boya ve malzemelerden imal edilen parka akın eden çocuklar doyasıya eğlendi. Açılışta konuşan Başkan Hüseyin Keskin, "Çocuklara zarar vermeyen boyalardan imal edilen ahşap çocuk oyun gruplarımızla güzel bir park inşa etmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz" dedi.



Sultanbeyli Orhangazi Mahallesinde, 0-3 yaş grubu çocuklara özel yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Bernard van Leer Vakfı üyeleri ile çok sayıda Sultanbeylili vatandaş katıldı. Açılışı yapılan park, erken çocukluk döneminin ihtiyaçlarına yönelik olarak, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyip katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Parkta, diğer parklardan farklı olarak tamamen 0-3 yaş grubu çocuklara özel tasarımlara yer verildi. Çocuklara zarar vermeyen boyalardan imal edilen, ahşap yapıları içerisinde barındıran parkta bulunan kaydırak, geçiş tüneli, atlama platformları gibi yapılar, çocukların tutunma, yuvarlanma, arasından geçme, sıralama, kayma, zıplama, tırmanma gibi faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlıyor.



Sultanbeyli95 projesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen park, Bernard van Leer Vakfı'nın tüm dünyada şehir ve erken çocukluk konusunu ele alan Kent95 projesinin Sultanbeyli ayağını oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan park, yöneticilere ve kent tasarımcılara, 3 yaşında bir çocuğun boyu kabul edilen 95 cm seviyesinden şehri görmelerini öneriyor.



Konuşmasına vatandaşların Mevlit Kandili'ni tebrik ederek başlayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Dünya standartlarında tasarımı gerçekleştirilerek, Sultanbetyli95 kapsamında hayata geçirdiğimiz Sultanbeyli 0-3 yaş parkımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunmasını arzu ediyorum. Biz belediye olarak bu proje kapsamında pilot olarak belirlediğimiz mahallelerimizde ailelerimize destek verdik. Projede çalışan arkadaşlarımız ev ziyaretleri gerçekleştirerek ebeveynlerimize gerekli bilgilendirmeyi sağladılar, sağlıyorlar. Anne adayının gebeliğinden başlayarak dünyaya gelen çocuğun 3 yaşına dek evleri ziyaret ediliyor. Ebeveynlerle sürekli temas halinde, bebeğin iletişim, hareket, problem çözme ve sosyal gelişim alanlarındaki kazanımları bir uzman tarafından yerinde gözlemleniyor. Ziyaretçilerimiz iki haftada bir evlere misafir oluyorlar. Zihinsel gelişim çocuklarda 0-3 yaş arasında tamamlandığı için bu projeye belediye olarak büyük önem verdik. Proje tamamlandığında da Sultanbeyli Belediyesi olarak, aile akademisini kurarak, projemizi daha da büyüterek tüm mahallelerimizde de devam eden çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. Çocuklara zarar vermeyen boyalardan imal edilen ahşap çocuk oyun gruplarımızla güzel bir park inşa etmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Parkımızı hemşehrilerimize teslim ediyoruz" dedi.



Başkan Hüseyin Keskin, yakın zamanda 8 dönümlük yeni bir parkın da Sultanbeylililere kazandırılacağının müjdesini verdi



Ayrıca Sultanbeyli'deki mülkiyet sorunu hakkında konuşan Başkan Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak hukuki anlamda 100 yıldır devam eden, hemşehrilerimizin geliş süreçlerine göre bazen 50 yıl, bazen 30 yıl, bazen de 20 yıl beklenilen mülkiyet problemini saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin çok büyük destekleriyle, önce bakanlar kurulu kararı, ardından TBMM'den çıkarılan özel yasa ile tamamlamış olduk. Bundan sonrasını teknik arkadaşlarımız takip ediyorlar" dedi. 9 milyon metrekarelik alandan bahsettiğini ve hisseli tapuların tamamının Sultanbeyli Belediyesi'ne geçtiğini ifade eden Başkan Keskin, "İşlemleri biten hisseli tapuları müstakil olarak vatandaşlarımıza teslim ettik, etmeye de devam ediyoruz. Mehmet Akif Mahallesinde, Mecidiye ve Turgut Reis mahallelerinde hemşehrilerimize tebligatlarını gönderdik. Geri kalan bütün tebligatlarımızı arkadaşlarımız yılbaşına kadar göndeririz diyorlar. Tapu konusunda 6 yıllık zaman dilimini şartları zorlayarak oluşturduk. Fiyatları belirlerken şartları zorlayarak yasanın bize tanımış olduğu sürenin en ucuna giderek vatandaşlarımızın lehine oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılan parka çok sayıda çocuk adeta akın ederken, Başkan Keskin de parka girerek yapıları inceledi. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Keskin, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları ve ebeveynleri de geri çevirmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA