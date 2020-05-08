Sultanbeyli Belediyesinden örnek çalışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sultanbeyli Belediyesinden örnek çalışma

Sultanbeyli Belediyesinden örnek çalışma
08.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:50

Sultanbeyli Belediyesi korona virüs sebebiyle evde kalan çocuklar ve aileleri için eğitici ve öğretici bir oyun seti hazırladı.

Sultanbeyli Belediyesi korona virüs sebebiyle evde kalan çocuklar ve aileleri için eğitici ve öğretici bir oyun seti hazırladı. Özel olarak hazırlanan "Hızlı ve Tertemiz" adlı yarışma içerikli oyun, çocukların aileleriyle nitelikli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Sultanbeyli'de yaşayan çocuklar korona virüs salgını dolayısıyla evde kalmayı eğlenceye dönüştürmeye başladılar. "Hızlı ve Tertemiz" adlı kutu oyunuyla ders dışı serbest zamanlarını eğlenceye dönüştüren çocuklar, oyun esnasında Covid-19 başta olmak üzere salgınlara karşı bilgilerini de artırıyorlar. Sultanbeyli Belediyesi tarafından hazırlatılan "Hızlı ve Tertemiz" adlı oyun salgın süreci için özel olarak üretildi.

Hızlı ve Tertemiz oyunu nasıl oynanıyor

Oyun en az 2, en fazla 4 kişi ile oynanabiliyor. Oyunda hedef, başlangıç noktasından yola çıkarak engelleri ve sürprizleri aşıp bitiş noktasına varmaktır. Yarışmaya başlamak için oyun haritası açılır, düz bir yüzeye yayılır. Kutu içerisindeki ilerleme ve sürpriz kartları ters olarak haritadaki yerlerine yerleştirilir. Oyuncu sayısı kadar piyon başlangıç noktasına yerleştirilir, en sağdaki oyuncu bir ilerleme kartı çekerek oyuna başlar. Zar içermeyen Hızlı ve Tertemiz de, her oyuncu sırası geldiğinde ilerlemek için bir kart çeker ve kartta yazan adım kadar ilerler. Sürpriz kartı çek hanesine gelen oyuncu bir sürpriz kartı çeker, kartta yazan talimata uyar. Katılımcılar sürpriz kartlarında bazen iyi bazen kötü sürprizlerle karşılaşacaktır. Bitişe ilk varan oyuncu oyunun galibi olur.

"Çocuklarımız evde aileleriyle nitelikli vakit geçirsin istedik"

Oyun setiyle ilgili değerlendirmeler yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde bu süreç çok başarılı şekilde yönetilmeye devam ediyor. Sultanbeyli'de alınan tedbirleri büyük bir titizlikle uyguluyoruz. İlk günden itibaren çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte çocukların evde aileleriyle nitelikli vakit geçirmesi için "Hızlı ve Tertemiz" adlı hem eğlendiren hem de bilgilendiren yarışmayı hazırladık. Bu süreçte hayat eve sığar diyerek aileler için ev içerisinde gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerden oluşan projeler üretiyoruz. "Hızlı ve Tertemiz"i 7'den 77'ye herkes oynayabiliyor. Ebeveynlerimizin çocuklarıyla birlikte oynamasını özellikle öneriyorum. Setimiz bu yönüyle hem aile içi iletişimi artıracak hem de çocuklarımızın ebeveynleriyle iyi vakit geçirmesine vesile olacak" dedi.

Hızlı ve Tertemiz oyununa nasıl sahip olabilirsiniz

Hızlı ve Tertemiz oyununa sahip olabilmek için Sultanbeyli Belediyesinin Twitter hesabından atılan tweeti RT etmek yeterli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haberler
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak...
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Sultanbeyli Belediyesinden örnek çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:43:13. #1.14#
title