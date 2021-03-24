Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:06
Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi

26 Mart Orman Haftası dolayısıla ilçede fidan dikimi gerçekleştirdi.

26 Mart Orman Haftası dolayısıla ilçede fidan dikimi gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylimizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Orman Haftası dolayısıyla bugün ekiplerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.

Doğaya ve yeşile önem veren uygulamalar hayata geçiren Sultanbeyli Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla Polonez Caddesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Keskin'in de dikim yaptığı programda onlarca fidan toprakla buluştu.

BELEDİYE İLÇE SAKİNLERİNE ÇINAR, ERGUVAN VE IHLAMUR FİDANLARI HEDİYE EDİYOR

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylimizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Orman Haftası dolayısıyla bugün ekiplerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğa, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu düşünceyle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi, doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yeşil alanlarımızı daha da artırmak için hemşehrilerimize çınar, erguvan ve ıhlamur fidanları hediye ediyoruz. https://sultanbeyli.istanbul/hediye-fidan üzerinden başvuru yapan her vatandaşımızın evine fidanlarını ulaştırıyoruz. Yaptığımız bu kampanyayla Sultanbeylimizi hep birlikte yeşillendirecek, her fidanla yarınlarımıza nefes olacağız." şeklinde açıklama yaptı.


Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli Belediyesi Orman Haftası için fidan dikimi gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:07:48. #1.14#
title