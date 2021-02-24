Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'
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Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'

24.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:05
Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'

Türkiye'nin prestijli ödülleri arasında bulunan 2020 Şehir Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin prestijli ödülleri arasında bulunan 2020 Şehir Ödülleri sahiplerini buldu. Ardahan'da gerçekleştirilen ödül töreninde Sultanbeyli Belediyesi, iki kategoride ödül aldı.

Şehirlerin geleceğine ışık tutmak gayesiyle toplumsal fayda sağlayan başarılı projeleri desteklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak, diğer kentlerdeki paydaşlar ile buluşturmak, yeni proje ve uygulamalar için sinerji oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Şehir Ödülleri, bu yıl 'Şehir Ödülleri 2020 Ardahan' başlığıyla Ardahan'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin prestijli ve ciddi ödülleri arasında yer alan, jüri üyeleri ve değerlendirme süreciyle dikkat çeken Şehir Ödülleri; şehir yönetim paydaşlarının yanı sıra, ilgili bakanlıkların, belediye birliklerinin, kalkınma ajanslarının ve üniversitelerin de desteklerini alıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen 2020 Şehir Ödülleri'nde; Şehir Özel Ödülleri, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema üzerinden ödül takdimleri yapıldı. 81 ilin değerlendirmeye tabii tutulduğu ödül töreninde, Sultanbeyli Belediyesi, Yılın Planlama Ödülleri dalında 100 yıllık tapu sorununun çözülmesine yönelik yaptığı çalışmaları ve yılın iş birliği dalında Göç Yönetimi projesiyle ödül aldı.

"BU BAŞARI HEPİMİZİN"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylimiz için var gücümüzle projeler üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız özverili projelerimizin bu şekilde başarıyla taçlandırılması ve hemşerilerimizin mutluluğu bizi memnun ediyor ve motive olmamızı sağlıyor. Tapu süreci ve göç yönetimi faaliyetlerimiz ödüle layık görüldü. Bu başarı hepimizin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve desteğini her zaman hissettiğimiz hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.


Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'
Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'
Sultanbeyli Belediyesi'ne 'Şehir Ödülleri'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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