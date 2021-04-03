Sultanbeyli Belediyesinden "Sevimli Partilere Yuva Ol" kampanyası

Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle minik dostları sahiplendirme kampanyasına başlayan belediye, bu alanda farkındalık oluşturdu. Sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Her canlının iyi bir yaşam hakkına sahip olduğu anlayışıyla hareket eden Sultanbeyli Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik faydalı uygulamalarına bir yenisi daha ekledi. İlçede daha önceden hizmete açılan "Sevimli Patiler Kliniği" ile hayvanseverlerin takdirini toplayan Sultanbeyli Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışması oluşturarak, sokak hayvanlarını sahiplendirme kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında uzman veterinerler tarafından gerekli tedavi ve bakımları yapılan sevimli dostlar yeni sıcak yuvasına kavuştu.

Ekipler gerekli taramaları gerçekleştiriyor

Belediye ekipleri vatandaşların talepleri doğrultusunda minik dostları, sokaktan alarak kliniğe getiriyor. Klinikte gerekli tedavileri ve bakımları yapılıyor. Ardından ekipler daha önce sahiplenmek için başvuruda bulunan hayvanseverlerle iletişime geçerek sahiplenme çalışmalarını başlatıyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de minik dostlar ekiplerin girişimiyle sıcak yuvalarına kavuştu. Sahiplenme işlemi yapan hayvanseverlere kulübe ve mama hediye edildi.

"Şefkatimize ve bakımımıza muhtaç olan minik dostlarımızı oldukça önemsiyoruz"

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı açıklamada kampanyaya katılan hayvanseverlere teşekkür ederek, "Sultanbeyli'mizde sokak hayvanlarıyla ilgili yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Onlar ilçemizin minik sakinleri. Şefkatimize ve bakımımıza muhtaç olan minik dostlarımızı oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde Hayvanseverler Platformu kurduk, ardından onların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Sevimli Patiler Kliniği'mizi hizmete aldık. Şimdi de 'Sevimli Patilere Yuva Ol' adıyla onları sahiplendirme kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız da sevgi dolu kalpleriyle kampanyamıza destek oldu. Bu durum bizi oldukça mutlu etti. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve sevimli dostlarımızın sağlığı bizim mutluluk kaynağımız. Tüm hayvanseverlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sahiplenmeyle sevimli patilerin mutlu bir yuvaları oluyor"

Sahiplendirme kapmasıyla sokak hayvanlarının mutlu bir yuvası olduğunu ifade eden Sedat Can, "Sultanbeyli Belediyesi olarak sokak hayvanlarını sahiplendirme kampanyası başlattık. Sokak hayvanları platformu üzerinden duyarlı vatandaşlarımız, sokak hayvanlarının fotoğraflarını beğeniyorlar, gerekli başvuruyu yaptıktan sonra değerlendiriyoruz. Yavrularımızın sağlık durumunu kontrol ederek, iç dış parazit uygulamalarını yaptıktan sonra karnesini çıkarıp, teslim ediyoruz. Çocukların psikolojilerinin gelişiminde hayvanların büyük bir önemi var. Dini olarak da peygamber efendimizin kedi beslediğini biliyoruz. Böylece vatandaşlarımız bir sünneti de yerine getirmiş oluyorlar. Sokak hayvanlarının da sağlıklı mutlu bir şekilde yuvaları olmuş oluyor" dedi.

"Sahiplenerek evimde bakmak istedim"

Sokak hayvanlarına yönelik Sultanbeyli Belediyesine teşekkür eden, gönüllü sahiplenici Reyhan Ese, "Uzun zamandır sokak hayvanlarına yardım ederek, tedavilerine destek oluyoruz. Bir tanesini de sahiplenerek evimde beslemeye karar verdim. Bundan dolayı Sultanbeyli Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sevimli Patiler Kliniğinde gayet hijyenik temiz bir ortam var. Belediye tarafından klinikte bulunan sokak hayvanlarının hem mama hem bakımları hemde sağlık durumları açısından son sistem olarak bakılıyor. Sultanbeyli Belediyesine bu özverili çalışmasından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı