Sultanbeyli Belediyesi'nden Mehmet Akif Kitabı
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Sultanbeyli Belediyesi'nden Mehmet Akif Kitabı

23.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:07
Sultanbeyli Belediyesi'nden Mehmet Akif Kitabı

Sultanbeyli Belediyesi, edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi, edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Yunus Emre'nin sözlerinin yer aldığı bir kitap çıkartan belediye, bu kez Milli Şair Mehmet Akif'in vatan sevdası dolu dizelerini bir araya getirdi.

2021 yılı, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması sebebiyle Sultanbeyli Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı. 365 güne ithafen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in 365 sözünü derleyerek kitap haline getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak pandemi krizinin olağanüstü şartlarında vatandaşlarımızın kültür ve sanat faaliyetlerinden mahrum kalmaması için çeşitli etkinliklerimizi dijital ortamlardan yapmaya devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde kültür dünyamızın manevi iklimiyle huzur bulacağımıza inanıyoruz. 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu'muzu Yunus Emre'ye ithaf etmemiz sebebiyle kısa bir zaman önce 365 gün için Bizim Yunus'un 365 sözünden oluşan 'Yunus Emre Bize Ne Söyler?' kitabını armağan etmiştik. Şimdi ise İstiklal Marşı'mızın Kabulü'nün 100. yılı hasebiyle Mehmet Akif Ersoy'un 365 sözünden oluşan 'Mehmet Akif Bize Ne Söyler?' eserimizi edebiyatseverlerimize armağan ediyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini ilmek ilmek işlediği dizelerini hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültüre, sanata ve edebiyata olan desteğimizi daima sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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