Sultanbeyli Belediyesi fidanlarla yarınlara nefes oluyor
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Sultanbeyli Belediyesi fidanlarla yarınlara nefes oluyor

24.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:14
Sultanbeyli Belediyesi fidanlarla yarınlara nefes oluyor

Sultanbeyli Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle hem farkındalık oluşturmak hem de ilçeye yeşil alanlar kazandırmak amacıyla Başkan Başkanı Hüseyin Keskin öncülüğünde ilçedeki birçok noktaya fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle hem farkındalık oluşturmak hem de ilçeye yeşil alanlar kazandırmak amacıyla Başkan Başkanı Hüseyin Keskin öncülüğünde ilçedeki birçok noktaya fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Doğaya ve yeşile önem veren uygulamalar hayata geçiren Sultanbeyli Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla Polonez Caddesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Keskin'in de dikim yaptığı programda onlarca fidan toprakla buluştu.

Öte yandan Sultanbeyli Belediyesi, ilçeye daha fazla yeşil alan kazandırmak amacıyla bir de kampanya başlattı. https://sultanbeyli.istanbul/hediye-fidan web sitesi linki üzerinden başvuru formunu dolduran ilçe sakinlerine çınar, erguvan, ıhlamur fidanları hediye edileceği duyuruldu.

"Doğa, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli'mizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Orman Haftası dolayısıyla bugün ekiplerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğa, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir. Sultanbeyli Belediyesi olarak bu düşünceyle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi, doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yeşil alanlarımızı daha da artırmak için hemşehrilerimize çınar, erguvan ve ıhlamur fidanları hediye ediyoruz. https://sultanbeyli.istanbul/hediye-fidan üzerinden başvuru yapan her vatandaşımızın evine fidanlarını ulaştırıyoruz. Yaptığımız bu kampanyayla Sultanbeyli'mizi hep birlikte yeşillendirecek, her fidanla yarınlarımıza nefes olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi fidanlarla yarınlara nefes oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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