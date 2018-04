Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Silivri'de Fetö Davasını Takip Etti

Silivri'de görülen FETÖ'nün darbe girişiminde Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin görülen davayı takip eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,"Tek isteğimiz bir an önce suçluların tespit edilmesi ve gereken cezanın verilmesi. Bazı siyasi partilerin destekleriyle bu konuyu kapattırmak isteyenlere de millet olarak gönül coğrafyamızda bulunan kardeşlerimizle beraber, devletimizle beraber karşı duracağız ve asla onların isteklerini ve taleplerini kabul etmeyeceğiz. Çünkü ortada çok büyük bir mücadele var" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan bugünkü duruşmayı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve beraberindeki belediye yetkilileri, gaziler ve vatandaşlar takip etti. Duruşma sonunda Başkan Kekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, tüm şehitleri rahmetle anarak,"Orhanlı gişelerinde şehit olan Sultanbeyli şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda 40 gazimiz var. Onlara da şükranlarımızı arz ediyoruz. Orhanlı gişelerinde şehit olan 6 kardeşimizin 3'ü Sultanbeyli'den ve onlarca gazinin 40'da yine Sultanbeyli'den. O gazilerimizden tek hanımefendi olan Ayşe Nur Tolun kardeşimiz. Hepimize örnek gerçekten önemli bir şahsiyet. Darbeye dur diyebilmek için mücadele ettiler koştular. Sadece Türkiye değil kardeşimiz İngiltere'den gelmiş. Gönül coğrafyamızın olduğu her noktada şu anda devletimizin şanlı direnişi Afrin'de coğrafyamızda ve dünyanın her tarafında Uluslararası kamuoyunda FETÖ'cüsünden benzeri tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele veriyor. Biz de millet olarak sadece Türkiye'dekiler değil dünyanın her tarafından gönlü burada olan kalbi Türkiye'miz için atan kardeşlerimizin de bu mücadelede bizim yanımızda yer aldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tek isteğimiz bir an önce suçluların tespit edilmesi"

"Tek isteğimiz bir an önce suçluların tespit edilmesi" diyen Başkan Keskin,"Aradan 2 sene geçtiğinden dolayı işi sulandırmak unutturmak işin üzerini kapattırmak isteyenler var. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin bize destek veren tüm STK'larımızın başta Devlet Bahçeli olmak üzere destek veren tüm siyasi parti liderlerimizin en büyük mücadelesi Türk halkımızın suçluları bulup adalete teslim etmesi. Burada izledik hiç alakaları yokmuş gibi kendilerini aklamak için kurdukları cümlelere hep beraber şahit oluyoruz. Suçlu olduğu halde demagojik ifadelerle hiç bir haberinin olmadığını söyleyenler var. Tek isteğimiz bir an önce suçluların tespit edilmesi ve gereken cezanın verilmesi. Bazı siyasi partilerin destekleriyle bu konuyu kapattırmak isteyenlere de millet olarak gönül coğrafyamızda bulunan kardeşlerimizle beraber, devletimizle beraber karşı duracağız ve asla onların isteklerini ve taleplerini kabul etmeyeceğiz. Çünkü ortada çok büyük bir mücadele var" dedi.

"Allah ve vatan için çıktım"

Allah ve vatan için dışarı çıktığını söyleyen 15 Temmuz Gazisi Ayşenur Tonur, "15 Temmuz gecesinde maalesef hain bir kalkışmaya maruz kaldık. Ülkemizce işgal girişimine maruz kaldık. Şu anda da davaları görülmekte. Biz Rabbimin adaletine güvendik. İnşallah burada da cezalarını çekecekler Allah ve vatan için o akşam sokağa çıktım. O şekilde de hain darbeci Ferhat Günay tarafından vuruldum. Hepsinin kurşunlarına maruz kaldık. Şu an ne kadar inkar etseler de bu böyleydi" dedi. - İSTANBUL