SULTANBEYLİ "AÇIK KAPI BİRİMİ" 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
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SULTANBEYLİ "AÇIK KAPI BİRİMİ" 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

15.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:57
SULTANBEYLİ

VATANDAŞLARIN kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Sultanbeyli'de kurulan Açık Kapı Birimi 2020 yılında vatandaşlardan gelen toplam 23 bin 290 başvuruyu en kısa sürede inceleyerek yüzde 100 olarak sonuçlandırdı.

VATANDAŞLARIN kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Sultanbeyli'de kurulan Açık Kapı Birimi 2020 yılında vatandaşlardan gelen toplam 23 bin 290 başvuruyu en kısa sürede inceleyerek yüzde 100 olarak sonuçlandırdı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Açık Kapı, milletin kapısıdır. Vatandaşlarımız elektronik olarak veya kaymakamlığımızda bulunan Açık Kapı birimine gelerek yazılı olarak taleplerini iletebiliyorlar. Yapılan başvuruların sonuç bilgileri ise kısa mesaj ile vatandaşlara iletiliyor ve bizler tarafından da bu süreç titizlikle takip ediliyor" dedi. 

"23 BİN 290 BAŞVURU İNCELENEREK SONUÇLANDIRILDI"

Vatandaşlarla üst düzey iletişim kurularak taleplerin hızla alınıp takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan "Açık Kapı" Birimi Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren hizmet veriyor. Açık Kapı Projesi ile vatandaşlara 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri talepleri kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda veya Kaymakamlık Hizmet Binası'nda  Açık Kapı Birimi'ne şahsen başvurarak iletiyor. İletilen talepler en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Bunun yanında Kaymakamlık Açık Kapı birimine gelen yaşlı, engelli, Şehit yakını ve Gazilere talep edilmesi halinde mihmandarlık hizmeti veriliyor.2020 yılında Sultanbeyli Kaymakamlığı Açık Kapı birimine vatandaşlarımız tarafından yapılan toplam 23 bin 290 başvuru en kısa sürede incelenerek yüzde 100 olarak sonuçlandırıldı.

"AÇIK KAPI, MİLLETİN KAPISIDIR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Açık Kapı bürokrasinin azaltılması, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırması, başvuruların daha hızlı sonuçlanması ve sunulan hizmetlerden vatandaşların memnuniyetinin arttırılması açısından çok önemli bir projedir. Açık Kapı, milletin kapısıdır. Vatandaşlarımız elektronik olarak veya kaymakamlığımızda bulunan Açık Kapı birimine gelerek yazılı olarak taleplerini iletebiliyorlar. Yapılan başvuruların sonuç bilgileri ise kısa mesaj ile vatandaşlara iletiliyor ve bizler tarafından da bu süreç titizlikle takip ediliyor" dedi. 

- İstanbul
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
SULTANBEYLİ 'AÇIK KAPI BİRİMİ' 23 BİN 290 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Küçük

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