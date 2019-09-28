Sultanbeyli 5. Kitap Fuarı açıldı

28.09.2019 16:36

Sultanbeyli Kitap Fuarı, okurlarına 5. kez kapılarını açtı. Onur yazarının Nurullah Genç, onur konuğunun Ümit Meriç olduğu fuarda konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Arzumuz, bu kitap fuarımızın ilçemize katkı sağlaması ve kıymetli yazarlarımızı okuyucularla buluşturmak" dedi.



Sultanbeyli Kent Meydanı'nda 5. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, fuarın onur yazarı Nurullah Genç, onur konuğu Ümit Meriç ile çok sayıda okur sever katıldı. Yaklaşık 65 yayınevinin yer aldığı fuara, okurlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.



"Yeni neslimiz kitapla daha çok tanışacak"



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Kitap Fuarımızın açılışını biraz önce gerçekleştirdik, şairlerimiz, yazarlarımız ve katılımcılarımızla birlikte. Şairlerimize, yazarlarımıza ve fikir adamlarımıza hayırlı olsun. 9 gün boyunca kitap fuarımız burada açık olacak. Sultanbeylili hemşerilerimizi, kitapseverlerimizi, dostlarımızı da buraya bekliyoruz. Arzumuz, temennimiz, bu kitap fuarımızın ilçemize katkı sağlaması. Diğer taraftan kıymetli yazarlarımızı okuyucularla buluşturmak. Keyif aldığımız bir fuar. İnşallah hayırlı bir şekilde devam eder. Kitap fuarları artık beklenen ve özlenen bir durum haline geldi. İnşallah yeni neslimiz kitapla daha çok tanışacak" dedi.



"Okumadan medeniyetin kapısından içeri giremeyiz"



Şair ve yazar Nurullah Genç, "İşin hakikati biz epey bir zamandır kitapla ilgili meselelerde bir hayli gerideyiz. TUİK verilerine göre yüzde 10'u aşmayan bir okuma oranına sahibiz. Bu Türkiye ve böyle bir medeniyet için çok düşük bir oran. O yüzden uzağımızda olan kitabı yakınımıza getirme faaliyetleri için emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Okumadan bir medeniyetin kapısından içeri giremeyiz. Bu ülkenin çocuklarının, nesillerinin detaylı okumaya ve öğrenmeye ve milletimizi temsil etmeye ihtiyaçları var. Çünkü bu topraklar kolay gelmedi bize, bu topraklar üzerine çok satranç oynandı. Bu topraklarda yaşayan insanların cahil kalmaya hakkı yoktur. Medeniyetimizin ve Atalarımızın bizden beklediği budur" şeklinde konuştu.



Fuara gelen okurlardan Ahmet Korkmaz ise "Kitap almaya geldim, böyle fuarların daha çok olmasını istiyorum. Bu bizler için daha faydalı oluyor. Her fuara katılmaya çalışıyorum. Kitap okumayı seviyorum" diye konuştu.



Fuar 6 Ekim tarihine kadar saat 08.00- 20.00 arasında ziyaretçilerine açık olacak. Fuar kapsamında 100 yazar imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA