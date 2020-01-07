SULTANAHMET'TE TURİSTLER RÜZGÂRA KARŞI ŞEMSİYEYİ KALKAN YAPTI

07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:04

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.

Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------SULTANAHMETŞemsiyeyle yürüyenlerFotoğraf çektirmeye çalışanları DetaylarEMİNÖNÜYağmurda yürüyenlerŞemsiyeyle yürüyenlerKırık şemsiyeden görüntüler

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Kaynak: DHA