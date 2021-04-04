SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
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SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polisler kaçan aracın lastiklerine ateş açtıHaber - Kamera Şahin BOZKURT - Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - SULTANAHMET'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı.

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Polisler kaçan aracın lastiklerine ateş açtı

Haber - Kamera Şahin BOZKURT - Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - SULTANAHMET'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı. Olayı gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açarken, diğer polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Fatih Cankurtaran Mahallesi Caferiye Sokak'ta geçtiğimiz aylarda meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanındaki sokakta kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bir şüpheli de otomobilini, kavga ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı. Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüpheliyi ise olayı gören Sultanahmet Meydanı'ndaki görevli polisler otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Diğer görevli polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobiliyle 3 kişiye çarpması ile polis memurunun silahını çekerek ateş açtığı görülüyor.

SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ
SULTANAHMET'TE HAREKETLİ ANLAR... KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN ÜZERİNE OTOMOBİLİNİ BÖYLE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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