Sultanahmet'te halı tarlası
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Sultanahmet'te halı tarlası

Sultanahmet'te halı tarlası Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca Sultanahmet'te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi.

03.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:23

Sultanahmet'te halı tarlası

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 ay boyunca Sultanahmet'te kapalı kalan mağazanın deposundaki halıların bir çoğu nemlendi. İş yeri sahibi ise bu soruna ilginç bir çözüm bularak halıları etraftaki arabaların ve çatıların üzerine serdi. Havadan çekilen görüntülerde onlarca arabaların üzerine kırmızı halıların serilmesi halı tarlalarını anımsattı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir yer olan Sultanahmet'te korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza 3 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme ile birlikte açılan mağazalardan birisi de turistlerin gözde alışveriş yerlerinden olan bir halı dükkanı. Yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalan depodaki halıların nemlendiğini fark eden iş yeri sahibi, sorunu ilginç bir yöntem ile çözmeye karar verdi. Nemlenen halıları çevrede park eden tanıdığı esnaf arkadaşlarının arabalarının üzerine serdi. Birçok müşteri halıların pastel tonlarda tercih etiği için bu yöntemi sıklıkla kullandıkları öğrenildi. Bu sayede halıların hem nem sorunu ortadan kalkıyor hemde renkleri daha pastel tonlara dönüşüyor.

Çevrede araçlarını park eden esnaf ise durumdan hiç şikayetçi değil. Kimi zaman araçlarından bir eşya almaya çalıştıklarında zorlansalar bile çevreye gelen turistlerin ilgisini çektiği için esnafın bu yöntemi oldukça benimsediği biliniyor. Havadan çekilen görüntülerde ise araçların üzerine ve bir binanın çatısına örtülen kırmışı halılar ilginç manzaralar oluşturduğu görülüyor. Onlarca arabanın üzerine halı serilmesi ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimlerin oluşturduğu halı tarlalarını anımsattı.

"Turistlerin ilgisini çekiyor"

Bölgede restoran sahibi Turgut Duran, "Bir çok gün bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla halılar alt katta nemleniyor bu nedenle halıları getirim araçların üzerine seriyorlar. Güneş halının kalitesini daha iyi yapıyor hem de nem sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Güzel bir görüntü, turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler genelde bu manzaranın resmini çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çok değişik ve güzel bir manzara"

Halıların değişik bir manzara oluşturduğunu ifade eden Ergün Akgül, "Renkleri oldukça dikkat çekici bunlar zaten bizim kendi otantik halılarımız. Bence böyle yapılması aynı zamanda sergilenmesi olmuş. Çok değişik ve güzel bir manzara oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

Sultanahmet'te halı tarlası

Kaynak: İHA

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