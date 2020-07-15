Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı
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Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı

15 Temmuz şehitleri için okunan 251 hatmin duası Sultanahmet Camisinde yapıldı.

Sultanahmet'te 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı
15.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:09

15 Temmuz şehitleri için okunan 251 hatmin duası Sultanahmet Camisinde yapıldı.

Hatim duasını İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaparken, cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, 251 şehidi 251 hatim ile andıklarını söyledi.

Gazilerle birlikte düzenlenen programda şehitleri andıklarını belirten Yerlikaya, "Bugün 4. Yıldönümü ve biz 15 Temmuz ihanet gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımız, 'Ben millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' diye tarihi bir çağrıda bulunarak milletimizi meydanlara çağırdı. Milletimiz de bu sese yürekten ses verdi, devletine, vatanına, bayrağına, demokrasiye sahip çıktı. Kahraman ordumuzun içerisine sızan hainlere geçit vermedi. Allah bize bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Her fırsatta her zaman şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. 2731 gazimizden de Allah razı olsun diyoruz. Her fırsatta onlarla iftihar ediyoruz." dedi.

Namaz sonrası İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ve şekerleme ikramında bulunuldu.

Ayrıca Topkapı Sarayı girişinde bulunan 3. Ahmed Çeşmesinde de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından şerbet ve lokum ikramı yapıldı.

Etkinliklere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdür Vekili Lütfü Karabacak, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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