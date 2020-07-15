- Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına şerbet dağıtıldı
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- Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına şerbet dağıtıldı

- Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına şerbet dağıtıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlendi.

15.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:02

- Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına şerbet dağıtıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlendi. Sultanahmet'te tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle Sultanahmet'te bulunan tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde vatandaşlara şerbet ikram edildi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 15 Temmuz gazisi Tahsin Altay ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Osmanlı döneminde tarihi çeşmeden şerbet ikramı yapıldığını hatırlatarak, "Bugün bizim için önemli bir gün. 15 temmuz şehitlerini anıyoruz. Bu niyetle vakıflar bir hazırlık yapmışlar. Çok asil bir düşünce. Ben hatta vakfılar müdürümüze önerim şu oldu asla bu güzel kardeşlerimiz giysileri ve geleneğini yok saymadan belki yine çeşmeden şerbet akıtabiliriz diye düşünüyorum. İnsanlar burada bazı özel günlerde şerbeti tatması güzel olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İBB meclisinde Ayasofya ile ilgili verilen plan değişikliği teklifine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Zaten planlarda ibadethane cami fonksiyonu var. Meclis böyle bir karar alırsa bunu teknik olarak bizdeki bilgilerle örtüştürmek görevimiz. Ama zaten hem Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da tapuya işlediği şekli ile burası bir cami, hem de daha önceki planlarla da plana işlenmiş şekli ibadethane cami diye geçiyor. Analiz ederiz. Doğrular yapılır kimsenin endişesi olmasın. Bu şehri yöneten aklın ilk koruyacağı şey bu şehrin maneviyatıdır. Kimi zaman Ayasofya caminin güzelliğini korumak vardır, kimi zaman doğayı korumak vardır, kimi zaman bazı olası ihanetleri engellemek vardır Kanalistanbul gibi" şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazisi Tahsin Altay ise "15 Temmuz Destanı'nı yad etmeye geldik gazi arkadaşlarımızla. Bize nasip oldu gazilik ama devletimizin milletimizin birlikte hareket ettiği bir destandı. Bugün de onu yad etmeye geldik bize jest olarak şerbet ikram ettiler. Bu ruhu devam ettirmemiz lazım. Devletimizin milletimizin ruhu şahısların değil. 15 Temmuz günü elimizde Türk bayrağı vardı bizi taradılar yaralandım" şeklinde konuştu.

- Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına şerbet dağıtıldı

Kaynak: İHA

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