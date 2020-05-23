Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi Zeki GÜNAL / RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanahmet Meydanı boş kaldı.

Zeki GÜNAL/ RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Meydandaki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife Günü için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 00.00'da başlayan yasak nedeniyle İstanbul'un sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Sultanahmet Meydanı da boş kalan alanlardan oldu. Sultanahmet Meydanı'nındaki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA