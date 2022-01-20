Sultanahmet Meydanı'nda tur otobüsü tartışması...

İSTANBUL'un tarihi bölgelerinde turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti veren iki katlı otobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesine geçti. İBB'nin yetkisini iptal ettiği firmanın çalışanları eylem yaptı. İBB'nin yetkisini iptal ettiği firmanın çalışanları Yenikapı Sahil Yolu'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Şirket çalışanları adına açıklamayı okuyan avukat Abide Gülel Birsen, yapılanların hukuksuzluk olduğunu belirtti.

"Bu tamamen hukuka aykırı" diyen Birsen, "Bununla da bitmiyor. Orada bizim zabıta eliyle tahliye edilmemiz ayrı bir hukuka aykırılık. Eğer bizim sözleşmemiz bittiyse öncelikle tahliyemizi icra müdürlükleri yoluyla yaparsınız zabıta ile değil. İkincisi sözleşmemiz bittiyse ihaleye çıkarsınız çünkü UKOME bunu söylüyor. Biz davalarımızı açtık ama ne yazık ki zabıta ve polisi durduramıyoruz ancak bir yürütmeyle durdurulması gerekiyor. Bu arada marka ihlalimiz de var çünkü birebirde bizim milyon dolarlar yatırdığımız otobüslerimizi, hat üzerindeki çalışmalarımızı kopyalayarak şu an İBB ticaret yapıyor. Bu süre zarfında onlarca insan işsiz kaldı, milyon dolarlık yatırımlarımız şu an otoparkta bekliyor. Biz otobüslerimizi neye binaen çekiyorsunuz dediğimizde bize ruhsatımızın olmadığını söylediler. Bizim ruhsatımız var ancak İBB ruhsatımızı yenilemiyor" diye konuştu.