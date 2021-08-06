Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma

Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Demirören Haber Ajansı / Esma Murat - Haberler | Güncel

SULTANAHMET Meydanı'nda bulunan ve üzerine renkli sıvı atılan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'nda konservasyon ve restorasyon çalışması başlatıldı.

SULTANAHMET Meydanı'nda bulunan ve üzerine renkli sıvı atılan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'nda konservasyon ve restorasyon çalışması başlatıldı. 

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan 3 bin 500 yıllık Theodosius Dikilitaşı'na atılan renkli sıvı tepkiye neden olmuştu. Dikilitaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın Önleyici Koruma Basit Bakım Onarım işi ekipleri, dikilitaşın etrafını panellerle koruma altına aldı ve dikilitaşın içine iskele yerleştirdi. Ekipler, dikilitaşın mermer kaide kısmında hassas mermer temizliği ve konservasyon çalışmaları yapmaya başladı.

"ÇALIŞMALARI AÇIK RESTORASYON İLKESİYLE SÜRDÜRÜP TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yapılan başvurular sonucu dikilitaşta bir kirlenme oluştuğu bilgisi bize ulaştı. Ekibimizde alanda bir tespit çalışması yaptı. Şu an İBB miras ekipleri dikilitaşın konservasyon çalışmalarını başlatmış durumda.  Kirlenmenin neden oluştuğu konusunda da laboratuvar çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Eserdeki mermer kaidede temizlik çalışmasıyla işlemimize başladık. Daha sonra çevre duvarlarındaki tahribat, mantarlaşma, yeşerme, korkuluklardaki korozyon, konularını hızla çözme hedefindeyiz. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarını halka açık şekilde, açık restorasyon ilkesiyle sürdürüp tamamlamak istiyoruz" dedi.

"HERKESİ BU TARZ ESERLERE KARŞI DUYARLI OLMAYA VE KORUMAYA ÇAĞIRIYORUM"Özel, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde dikilitaştaki kirlilik temizlenecek ve sonraki aşamalar için etaplar halinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Şu an çok önemli bir kültürel miras alanındayız. Aslında kültürel miras açısından İstanbul'un merkezi olan Sultanahmet Meydanı'ndayız. Arkasında bulunduğumuz dikilitaşta çok özel bir eser. Dolayısıyla İstanbul genelindeki diğer 40 bin kültürel miras alanı gibi bu dikilitaşta bizim göz bebeğimiz. Bu miras İstanbulluya ait. Dolayısıyla koruma anca İstanbullunun duyarlılığıyla sağlanabilir" ifadelerini kullandı. 

 


- İstanbul
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma Murat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultanahmet Meydanı'nda tepki çeken görüntü için çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:32:45. #1.14#

title