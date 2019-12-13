SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
13.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:11
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.
Görüntü dökümü: --------------Olay yeri-Yaralının görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA