SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)
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SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)

Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

13.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:11
SULTANAHMET MEYDANI'NDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI (1)

Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.

Görüntü dökümü: --------------Olay yeri-Yaralının görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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