SULTANAHMET MEYDANI'NDA ATLI POLİSLERLE MASKE UYARISI SULTANAHMET Meydanı'nda atlı polisler sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanlar uyarıldı.

SULTANAHMET Meydanı'nda atlı polisler sosyal mesafeye uymayanlar ve maske takmayanlar uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri Sultanahmet Meydanı'nda 4 atlı polisle denetim yaptı. Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atlı polis birliklerinin İstanbul'un turistik noktalarında devriye olarak gezecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA