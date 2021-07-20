Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
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Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kurban Bayramı'nın birinci gününde Sultanahmet Meydanı'nda atlı birlikler denetim yaptı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Sultanahmet Meydanı'nda atlı birlikler denetim yaptı. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Sultanahmet Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Atlı ekiplere turistlerin yoğun ilgi gösterdi. Turistler cep telefonlarıyla atların fotoğraflarını çekti.

Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM
Son dakika gündem: SULTANAHMET MEYDAN'DA ATLI POLİSLERDEN DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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