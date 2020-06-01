Sultanahmet Esnafı Umutsuz Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet'deki restoranların işletmecileri, Corona nedeniyle bu sene turistin gelmeyeceğini söylüyor.

Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet'deki restoranların işletmecileri, Corona nedeniyle bu sene turistin gelmeyeceğini söylüyor. Bazı esnaflar ise zararlarının daha büyük olabileceğini düşünerek dükkanlarını bir süre daha açmayacaklarını ifade ediyor