Sultanahmet Esnafı Umutsuz
Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet'deki restoranların işletmecileri, Corona nedeniyle bu sene turistin gelmeyeceğini söylüyor.
01.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:46
Yabancı turistin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sultanahmet'deki restoranların işletmecileri, Corona nedeniyle bu sene turistin gelmeyeceğini söylüyor. Bazı esnaflar ise zararlarının daha büyük olabileceğini düşünerek dükkanlarını bir süre daha açmayacaklarını ifade ediyor
Kaynak: DailyMotion.com