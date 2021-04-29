Sultanahmet esnafı pandemi öncesi günlerini arıyor

Pandemi dolayısıyla turizm sektöründe yaşanan durgunluk Sultanahmet'te faaliyet gösteren esnafın da sıkıntılar yaşamasına neden oldu.

Pandemi dolayısıyla turizm sektöründe yaşanan durgunluk Sultanahmet'te faaliyet gösteren esnafın da sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Pandemi öncesi en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sultanahmet'te esnaf eski günlerin özlemini çekiyor.

Pandemi dolayısıyla ülkeler bazında uçuşların kısıtlanması turizmi olumsuz etkiledi. Pandemi döneminde yabancı turistin önemli ölçüde azalması Sultanahmet'te faaliyet gösteren esnafın da işlerinde sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Sultanahmet esnafı yabancı turistin az olmasından dolayı zararlarının büyük olduğunu ifade ederken, aşılanmanın yaygınlaşmasıyla eski günlerine dönmeyi umut ediyor.

"AŞILANMANIN YAYGINLAŞMASINI VE NORMALE DÖNMEYİ İSTİYORUZ"

Sultanahmet'te faaliyet gösteren esnaf Ayhan Alkoç, "Son 3-4 aydır turist yok denecek kadar az. Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde yine az da olsa işlerimiz oluyordu. Bu son dalga ile Ocak ayından itibaren nerdeyse turist göremez olduk. Sultanahmet'te çalışanların çoğu primle çalışıyor ve bu çalışanlar zor duruma düştü. Sultanahmet'te şuan bulunan az sayıda turist de alışveriş yaparak esnafa katkı sağlayan turistler değil. Yeni uygulanacak kısıtlamalar ile tam kapanma olacak. Bu süreçte aşılanmanın yaygınlaşmasını ve hayatın tekrar normale dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Tam kapanma döneminde aşılanmanın yaygınlaşmasının gerektiğini vurgulayan esnaf Müslüm Boz, "Turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biri. Pandemi dönemiyle birlikte turist sayısında önemli ölçüde düşüş oldu. Toplum olarak dikkatli olmalıyız. Tam kapanma döneminde aşılanmanın artması gerekiyor. Pandemi öncesi dönemde insanların yüzü gülüyordu. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarının düşmesini ve eski günlerimize dönmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı