Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu
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Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu

Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından İstanbul'da güneş açtı.

Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak

Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından İstanbul'da güneş açtı. Güneşi fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un gözde meydanlarından olan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına akın etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini güneşe bıraktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler ise güneşi fırsat bilerek meydanlara akın etti. İstanbul'un önemli meydanlarından olan Sultanahmet ve Ayasofya Meydanına gelen turistler güzel havanın tadını çıkardı. Meydandaki çeşme önünde fotoğraf çekilmek için adeta sıra oluşturan turistlerin Sultanahmet ve Ayasofya'ya ilgisi yoğun oldu. Kimi turistlerin maske takmadığı görüldü. - İSTANBUL

Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu
Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu
Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu
Sultanahmet çevresinde turist yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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