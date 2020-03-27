Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi Cuma namazı saatinde Sultanahmet Camii ve meydanı boş kaldı Cuma namazı saatinde Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
27.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:06
Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
Cuma namazı saatinde Sultanahmet Camii ve meydanı boş kaldı
İSTANBUL - Cuma namazı saatinde Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Cuma namazlarının kılınmayışı ve evde kal uyarılarının ardından Sultanahmet Meydanı sessizliğe büründü. Cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle tarihi camiler ve avluları boş kaldı. Sultanahmet Camii ve meydanının boş kalmış hali havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA