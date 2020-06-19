SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMA... NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMA... NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof .Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Cami'sinde cuma namazını kıldırdı.

SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMA... NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI
19.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:36
DİYANET İşleri Başkanı Prof .Dr. Ali Erbaş, Sultanahmet Cami'sinde cuma namazını kıldırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, camiye gelen seccadesi olmayanlara seccade verildi, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan camiiler, 29 Mayıs tarihinde normalleşme süreci kapsamında ibadete açılmıştı. Sultanahmet Camii'nde, normalleşme sürecinin dördüncü cuma namazı  kılındı. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere görevliler tarafından tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, Ali Erbaş'ın hutbesinin ardından namazlarını kıldılar. Vatandaşlar namaz sonrasında belirlenen kurallara uyarak camiden ayrıldılar

"SULTANAHMET CAMİ'SİNDEN TÜM İNSANLIĞA SELAM OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbede, öBizleri bu mübarek günde buluşturan rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bir mabedin içinden yüce bir medeniyet inşa eden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya selam olsun. İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden birisi olan İstanbul'dan ve bu ulu mabet Sultanahmet Cami'sinden bütün insanlığa selam olsun. Cumanız mübarek olsun" dedi.

"CAMİLERİ GARİP BIRAKMAMANIN YOLU İÇİNDE İBADET ETMEKTİR"

Ali Erbaş hutbesinde" Bizler, camilerin değerleri ile kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Hele bazı camilerimiz vardır ki onlar bir mabetten daha çok şey ifade eder. Sadece ibadetlerimiz değil, tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz de camilerimiz ile iç içedir. Bugün de millet ve ümmet olarak beraberce sahiplendiğimiz en güçlü ortak zeminimiz camilerimizdir. İstiklal mücadelesi yıllarından 15 Temmuz'a, zor zamanlarımızda ortak hareket noktamız olmuştur camilerimiz. Biliyoruz ki içinde ibadet edilmeyen, cemaati olmayan camilerimiz gariptir. Camileri garip kalan Müslüman bir toplum, hayat eşrefini de kaybeder. Mabetleri mahzun bir milletin gönülleri mesrur olamaz. Camileri garip ve mahzun bırakmamanın yolu ise içlerinde ibadet etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Haber
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMA... NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:48:37. #1.15#
title