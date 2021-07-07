Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
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Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor

Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Cami'nin sökülen dev kubbe alemi yerleştiriliyor.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Cami'nin sökülen dev kubbe alemi yerleştiriliyor. İşçilerin 43 metre yükseklikteki ana kubbe üzerinde çalışması havadan görüntülendi.

Sultan 1. Ahmet tarafından 1616 yılında Mimar Sinan'ın öğrencesi Sedefkar Mehmet Ağa'ya Ayasofya'nın karşısına yaptırılan Sultanahmet Camii restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların geldiği son durum havadan görüntülendi. Camide en belirgin değişiklik bir minaresi ve ana kubbe aleminin yenilenmeye başlanması oldu. 43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerinde çıkan işçiler alemin yeni parçalarını vinç yardımı ile yerleştiriyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin bir minaresi yenilenmek üzere sökülüyor. Osmanlı mimarisinin en heybetli camilerinden olan, 400 yıllık Sultanahmet Camii, 3 yıl önce tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasına başlatılmıştı. 2017 yılında Sultanahmet Camii'nde başlanan restorasyonun 2020'nin sonunda bitmesi planlanıyordu. Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmalarında ibadetin ve turistik ziyaretler aksatılmıyor. - İSTANBUL

Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor
Sultanahmet Camii Kubbe alemi yerleştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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