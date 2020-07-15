Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu 15 Temmuz darbe girişiminin 4.yıl dönümünde Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu.

15 Temmuz darbe girişiminin 4.yıl dönümünde Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği ile işbirliğiyle 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Sultanahmet Camii'de mevlid programı düzenlendi. Mevlid programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gaziler katıldı. Programda, 251 şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif'in duası okundu. Sosyal mesafe ve maske kuralları, yapılan anonslar ile sık sık hatırlatıldı. 15 Temmuz'a ilişkin dualar edilerek, milli birlik ve bütünlük çağrısı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA