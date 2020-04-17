SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM
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Sultanbeyli, Polis, Güncel

SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAHafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de polis ekipleri alışveriş alanları ve samt pazarlarında denetimlerde bulundu.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:32
SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de polis ekipleri alışveriş alanları ve samt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ekipler semt pazarında yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için drone ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hafta sonu yeniden uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala, semt pazarlarında insan yoğunluğu oluştuğunu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan semt pazarında denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağı öncesi pazara gelen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu. Polis, drone ile havadan anons yaparak tedbirlere uyulmasını istedi. Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Pazara gelen bir vatandaş yapılan denetimlerle ilgili, 'Bütün çalışan sağlık görevlileri olsun, polis kardeşler olsun. Geçen hafta pazarda herkes maskesizdi. Dezenfekte olayı pek olmuyordu. Bugün için daha iyi dedi.

SULTANABEYLİ'DE SEMT PAZARINDA DENETİM

Kaynak: DHA

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