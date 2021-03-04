Antalya'da meslektaşı kadın polisi intihara yönlendirdiği öne sürülen sanığın davası sürdü

Antalya'da kadın meslektaşını intihara sürüklediği iddia edilen polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ferda A, Eskişehir'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, hayatını kaybeden Sultan Tat'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen İ.K, olay günü 112 Acil Servis'te nöbetçi olduklarını ve bir polis memurunun kendini vurduğunu ve halen yaşadığı ihbarı üzerine verilen adrese gittiklerini söyledi.

Olay yerinin ormanlık ve karanlık olduğunu anlatan İ.K, "Kadının biri yerde yatır vaziyetteydi, hemen nabzının yokladım ama atmıyordu, bu sırada arkadaşım ışığı açtığında her yerin kanlar içinde olduğunu gördük. Olay yerinde adını sonradan öğrendiğim F.A. dışında kimse yoktu." dedi.

Tanık N.Ç. ise Sultan Tat'ı birim amiri olduğu için tanıdığını fakat Ferda A. tanımadığını söyledi.

Şube müdürünün araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatan N.Ç, "Ferda A'yı hiç tanımam, Sultan bu kişiyle ilgili bana hiçbir şey anlatmamıştı. Hatta olay yerindekiler Ferda ismini kullandıklarında bu kişinin kadın olduğunu düşündüm. Ferda ile Sultan arasında bir ilişki var mıydı bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan kişinin kendini vurup vurmadığıyla ilgili raporun istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde 19 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda, polis memuru S.T, silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti. Kadını cebir veya tehditle intihara sürüklediği iddia edilen meslektaşı Ferda A. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman EKİN