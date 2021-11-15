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Sultan Sazlığı'nda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sultan Sazlığı'nda yangın

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Sultan Sazlığı'nda yangın

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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