Sultan Sazlığı'nda ilk defa Alaca Yalıçapkını gözlemlendi
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Sultan Sazlığı'nda ilk defa Alaca Yalıçapkını gözlemlendi

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Sultan Sazlığı'nda ilk defa Alaca Yalıçapkını gözlemlendi

Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkını kuş türü gözlemlendi.

Bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkını kuş türü gözlemlendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Bölgede daha önce görülmeyen akkuyruklu kartal ve çok nadir olan siyah flamingo gözlemlenmesinin ardından, listeye son olarak yalıçapkını kuş türü eklendi.

Alaca Yalıçapkını Hakkında

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk defa gözlemlenen alaca yalıçapkını göçmen bir kuş türü değildir ve en çok tatlı su kenarlarında, lagünlerde ve deniz kıyılarında rastlanır. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip ederek suya dik dalış yapar ve su içerisinde avını ortalama 1.3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalar.

Menüsünde genellikle balıklar ve omurgasız canlılar bulunur. Minik balıkları kılçıklarının takılmaması için baş taraflarından yutmaya başlayan yalıçapkınları balığı yavrularına verecekse kuyruk tarafından tutarak yavrularına ikram eder. - KAYSERİ

Sultan Sazlığı'nda ilk defa Alaca Yalıçapkını gözlemlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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