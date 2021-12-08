Son dakika haberi | Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içerisindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü yangını söndürme çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.