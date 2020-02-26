Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü.

26.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:57
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü

'nin , Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü.

İlçenin Ova Çiftliği Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlık içindeki bir adada meydana geldiği için ekiplerin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü
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