Sultan sarması tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Sultan sarması nasıl yapılır?

Sultan sarması tarifi nasıl yapılır? Sultan sarması nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Serinletici bir tatlı olan sultan sarması, özellikle Ramazan aylarında tercih edilir. İşte 25 Kasım Masterchef 2021 sultan sarması tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası…

SULTAN SARMASI MALZEMELERİ

Muhallebisi için

1. Süt

2. Un

3. Seker

4. Kakao

5. Nişasta

6. Şekerli vanilin

7. Tereyağı

Kreması için

Çırpılmış krema

Altına sermek için

Toz Hindistan cevizi

Arasına serpmek için

Toz Antep fıstığı

SULTAN SARMASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede un, toz şeker ve kakaoyu karıştırıp, üzerine yavaşça süt ilave edip sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.

Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayın.

Muhallebiyi, Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yayın.

1 gün boyunca buzdolabında bekletin.

1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesin ve krem şantiyi tüm yüzeye yayın.

Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getirin.

Üzerine, arzuya göre antep fıstığı serpiştirerek servis edin.

Sultan sarması püf noktaları

Sultan sarması yaparken elde ettiğiniz muhallebinin pürüzsüz bir kıvamda olması gerekmektedir.

Muhallebinizi büyük boy fırın tepsisine dökmelisiniz. Eğer küçük olursa muhallebi kalın gelecek ve sararken kırılmalar olacaktır.

Yapılışı oldukça kolay sultan sarmasında kullanacağınız kabınız ya da tepsiniz küçük ise muhallebi miktarını azaltarak kullanabilirsiniz.

Krem şantinizi muhallebiniz sıcakken dökerseniz krem şanti eriyecek ve görüntü bozulacaktır. Bu yüzden kremşantinizi muhallebiniz soğuduğunda dökmelisiniz.

Hafif tatlı tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken sarmalarınızı, sarmadan önce 1 gece buzdolabında bekletirseniz ertesi gün daha kolay sarabilirsiniz.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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