Sultan papağanı "Limon" ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
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Sultan papağanı "Limon" ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Sultan papağanı 'Limon' ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Zonguldak'ta yaşayan Mertcan Aydım'ın 7,5 yaşındaki "Limon" isimli papağanıyla arasında oluşan bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

Zonguldak'ta yaşayan Mertcan Aydım'ın 7,5 yaşındaki "Limon" isimli papağanıyla arasında oluşan bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan çağrı merkezi çalışanı 27 yaşındaki Aydım, 7,5 yıl önce Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğü yıllarda sultan cinsi papağan sahiplendi.

"Limon" ismini verdiği papağanıyla zamanla aralarında güçlü bağ oluşan Aydım, nereye gitse "can dostunu" yanından bir an olsun ayırmıyor.

Omzundan inmeyen papağanıyla araçta gezinti ve yürüyüş yapan, birlikte tahterevalliye binip yemek yiyen Aydım, kafese gerek duymadan papağanıyla dışarıda vakit geçiriyor.

Gittikleri mekanlarda birçok kişi tarafından tanınan ikilinin kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

"Limon artık aileden biri"

Mertcan Aydım, AA muhabirine, 7,5 yıl önce 20 günlükken papağanını sahiplendiğini, o zamandan bu yana hiç ayrılmadıklarını söyledi.

Papağanıyla arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Aydım, "Gün içerisinde birlikte parka, yemek yemeye, denize gidiyoruz, arabayla gezmeye çıkıyoruz. Parkı çok seviyor. Ormanlık alanları sevdiğinden buralarda vakit geçiriyoruz. Sadece kış aylarında evde zaman geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Aydım, genelde aynı mekanlara gittiklerini, Limon'u tanıyan pek çok kişinin onunla zaman geçirdiğini belirterek, "Ben izin vermeden başkalarına gitme durumu olmuyor. İzin verirsem ayırt etmeksizin kendisini herkese sevdirebiliyor. Limon artık aileden biri. Ailem ilk başta Limon'u istemedi. Limon, kendisini sevdirdikçe ailem ona alıştı. Ailem şimdi bana, 'Sen evden git, Limon gitmesin.' diyor. Limon'a bağlılıkları benden çok oldu, onu çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.

Limon'un kendisine arkadaş olduğunu dile getiren Aydım, "Bizimkisi karşılıksız sevgi. Limon'a en iyi şekilde baktığımdan o da benden kaçmıyor, kendisini sevdirerek karşılığını veriyor, bana bağlı olduğunu her şekilde gösteriyor." dedi.

Sultan papağanı 'Limon' ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Sultan papağanı 'Limon' ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Sultan papağanı 'Limon' ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Sultan papağanı 'Limon' ile sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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