Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan sanığa 21 yıla kadar hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner B. hakkında, 4 suçtan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesinde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner B.'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Soner B., daha sonra işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner B., ardından Sultan S.'yi öpmeye çalıştı. Soner B., direnen Sultan S.'nin yüzüne cebindeki şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Soner B. ise savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı, Soner B.'nin 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.