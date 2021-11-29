Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış - Haberler
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Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış

AKSARAY'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Sultan Ö.'nün (17), eşi Ali Ö. (22) ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söylediği öğrenildi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Sultan Ö.'nün (17), eşi Ali Ö. (22) ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1606 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Sultan Ö., iddiaya göre eşi Ali Ö. ile evde otururken çıktığı balkondan, beton zemine düştü. Sultan Ö.'yü kanlar içinde yerde yatarken gören komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sultan Ö. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden  ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sultan Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerle tartıştıktan sonra balkona çıkıp kendisini aşağı bıraktığını söylediği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ali Ö.'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış

Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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