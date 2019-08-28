Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

28.08.2019 12:13

Kars'ta yapına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi şekillenmeye başladı.



Temeli 2018 yılında atılan ve yapımına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi 18 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Çok sayıda işçinin çalıştığı külliye şekilleniyor.



Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otoparkında bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi'nde ayrıca cami ve sosyal donatıların da bulunacak. Külliye yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. - KARS

Kaynak: İHA