Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor
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Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor

Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta 2018 yılında temeli atılan ve yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars'ta 2018 yılında temeli atılan ve yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

18 bin metrekare alanda inşa edilen Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında aynı anda bir çok noktada çalışma yapılırken, külliye şekillenmeye başladı.

1064 yılında Anadolu'nun kapıları Kars Ani'den açan Sultan Alparslan'ın adının verildiği külliyenin biran evvel tamamlanması için çalışmalar sabah erken saatlerde başlıyor, hava kararana kadar sürüyor. Sultan Alparslan Külliyesi Cami ve sosyal donatılarıyla kentte önemli bir boşluğu dolduracak.

Sultan Alparslan Külliyesi'nin altında 500 araçlık kapalı otopark bulunacak. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak Sultan Alparslan Külliyesi Faikbey Caddesi'ndeki araç trafiğini kapalı otoparkıyla rahatlatacak. - KARS

Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor
Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor
Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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